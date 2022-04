Cada vez que Ylenia habla últimamente, sube el pan, y eso le está costando alguna denuncia, como la que le ha puesto Oriana Marzoli a la ex concursante de 'Gandía Shore' por delitos leves. La de Benidorm puso la guinda del pastel el pasado 2021 en sus redes sociales poniendo a parir a la venezolana, y no sólo soltó improperios, sino también alguna burrada que ahora le va a costar ponerse delante de un juez: "A Oriana cuando la vea por la calle le voy a partir la cara de ácido hialurónico. Me da igual lo que le tenga que pagar. Porque el incitar al odio en programas durante siete años ya me ha cansado. Orín: como María Pestiño te salvó de mi demanda, te tengo que reventar el careto, no me queda otra opción", dijo Ylenia.

El despotrique de Ylenia no frenó ahí, y añadió otra serie de frases nada amigables: "Tú vienes a mi país y mi país me da la opción de que te reviente el careto". Si un juez da por válidas la denuncia y las pruebas de Oriana, Ylenia podría enfrentarse a una pena de 1 a 3 meses, que podría pasar por trabajos en beneficio de la comunidad o una orden de alejamiento, entre otras cosas.

Aún así, tras recibir la denuncia, Ylenia tampoco se quedó callada, y pidió a sus seguidores que encontraran todas las veces que Oriana ha cargado contra ella públicamente: "¿Recopilamos todas las veces que me ha usado y difamado para ganar dinero? Os lo agradeceré mucho. Abusar de personas deprimidas tiene consecuencias. ¡Esto es ridículo!", se quejó.

La valenciana, que lleva desde 2018 cargando contra todo y contra todos (especialmente contra Oriana y Sofía Suescun), recibió la denuncia de Marzoli el pasado año, tal y como mostró en las redes sociales, y ahora, por fin, se ha celebrado la primera vista, a la que Oriana sí se ha presentado acompañada de su madre y ha contado sus intenciones a la prensa allí congregada: "Yo no quiero llegar a ningún acuerdo con ella. Yo quiero que se haga justicia, es así de sencillo". "Si una persona dice que te va a pegar una paliza y que le da igual lo que tenga que pagar porque te va a reventar la cara... palabras textuales, pues tú me dirás. El porqué no lo sé yo, no lo sabe ella y no lo sabe nadie", ha sido tajante Oriana a las puertas del juzgado de instrucción número 1 de Plaza de Castilla en Madrid.

Parece que Oriana, de momento, es una de las personas que más lejos ha llegado en su guerra contra Ylenia, pero muchos otros famosos, como Belén Esteban (en otros tiempos, grandes amigas), Jorge Javier Vázquez, el colectivo LGTBI (especialmente el transsexual) o incluso políticos también han sido diana de su afilada lengua. Veremos si estas denuncias no empiezan a caerle en cadena a la benidormense...

