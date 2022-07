Kiko Matamoros vuelve a sonreír, o mejor dicho, a presumir de sonrisa. El colaborador televisivo, noveno expulsado de 'Supervivientes', ya está en España y sabemos lo primero que ha hecho tras aterrizar en la capital. Tras su reencuentro con Marta López Álamo y pasar toda la noche poniéndose al día (la propia modelo contó que solo había dormido dos horas), Kiko se ha comido un platazo de patatas fritas con huevo y jamón; y después ha visitado su clínica estética de confianza para arreglar el problema estético que arrastra desde el reality. Tras las picaduras de los mosquitos y superar una contractura en la espalda, el ex de Makoke se rompió un diente comiendo un cangrejo.



El colaborador televisivo siempre ha estado muy preocupado por su imagen y nunca ha ocultado sus operaciones estéticas (liposucción, otoplastia, retoque de párpados, corrección de las bolsas de los ojos, rinoplastia, botox, ácido hialurónico...). De ahí que la visita al dentista fuese algo casi obligado.



Ha sido su novia, Marta López, la que ha compartido el momento en sus Stories. "Diente arreglado. Súper rápido y eficiente como siempre", escribe la modelo junto a una foto en la que Matamoros luce la mejor de sus sonrisas.

El padre de Laura Matamoros no es el único 'superviviente' que se ha hecho un 'retoquito' al regresar de Honduras. Tania Medina, con la que Kiko tuvo sus más y sus menos en el reality, también se realizó un peeling para exfoliar e hidratar bien la piel y un tratamiento con vitaminas.



