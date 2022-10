Cuando llega una nueva estación o una nueva etapa, un cambio de look siempre viene bien. Renovar nuestra imagen es uno de los pasos que damos para vernos mejores y eso es lo que ha querido hacer María Pombo. Después de una gran etapa de su vida con un estilo de pelo muy similar en el que el rubio era el tono estrella, la influencer ha hecho un cambio radical acudiendo a la peluquería con muchas dudas sobre cómo le quedaría finalmente lo que había decidido hacerse.

Así, Pombo ha querido compartir todo el proceso con sus seguidores, desde cómo se ha maquillado esta mañana acompañada por su hijo, hasta cómo ha sido el proceso en la peluquería en el que ha mantenido el espejo tapado en todo momento hasta que no ha descubierto el cambio final.

En este caso, la influencer ha destacado que "su pelo necesitaba un descanso" siendo un cambio "no por verse mejor sino por salud capilar" por lo que ha apostado por hacerse primero un baño vegetal sin amoniaco, un tratamiento con el que ha rejuvenecido el pelo más desgastado por el paso del tiempo, el calor, y los tratamientos del día a día como el secador o la plancha; así como los ocho años de mechas de color y tintes que ha sufrido sin descanso.

Tras ello se ha inspirado en el look de Haily Bieber, la esposa de Justin Bieber, para poder apostar por su color de pelo natural y volver al castaño, un color natural, con muchos toques de dorado con el que ella misma se ha sorprendido: "¡Wow!", reaccionaba. "El cambio de mi raíz natural al que rubio que tenía en las puntas no me gustaba. Así que he decidido igualar el color y así no tener la necesidad de ponerme mechas continuadamente".



