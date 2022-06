Se preguntaba hace unas semanas Anabel Pantoja desde 'Supervivientes', y a punto de las lágrimas, si su todavía marido, Omar Sánchez, le estaría esperando a su vuelta a España. La respuesta aún es incierta, pero viendo los últimos acontecimientos en los que ella ha decidido entregarse a la pasión con su compañero de supervivencia Yulen Pereira, la cosa apunta a que cada vez está más claro que no. De hecho, Omar ha tomado ya una decisión que le alejaría aún más de esa reconciliación con Anabel, y es que ha decidido mudarse de la casa que compartía con ella cuando estaban juntos.



La pareja, que se casó tras varias intentonas por la pandemia el 1 octubre de 2021 en una preciosa boda al aire libre en la isla de La Graciosa, rompía solo 4 meses después de ese 'sí, quiero', y aunque ella ahora ha dicho que hasta se arrepiente de haber roto, sus acciones dicen lo contrario. Él, que ha reaccionado contundentemente al lío de Anabel con Yulen, se ha hartado de 'hacer de tripas corazón', y aunque le ha mostrado su apoyo en el concurso, ha dejado claro que no piensa pasar más por el aro mostrando el estado de su mudanza con un mensaje: "Gracias por todo, no lo olvidaré", ha dicho despidiéndose de su casa de Pozo Izquierdo. "Nuevo comienzo, etapa y objetivos", ha añadido.

Omar Sánchez Instagram

La relación de la expareja pasa por su peor momento, y es que los pocos indicios que podía haber de reconciliación se disipan con el paso de los días. Anabel ya dejó la casa en una mudanza relámpago el pasado febrero, pero no ha vuelto a la península, sino que decidió quedarse en Gran Canaria, concretamente en Arguineguín, a unos 15 kilómetros de Pozo Izquierdo, no sabemos si con la intención de estar cerca de Omar para trabajar en esa reconciliación, aunque las opciones ya escasean. De hecho, el canario está siendo últimamente muy tajante en sus historias de Instagram con mensajes e indirectas como "A veces lo mejor que puedes hacer es mantener la boca cerrada y los ojos abierto. La verdad siempre sale al final", o una de las últimas: "Maduras el día que te das cuenta que el tren eres tú y que se sube quien tú decidas".

Omar Sánchez Instagram

Omar Sánchez Instagram

El joven, a sus 31 años, no está dispuesto a tirar del carro él solo, y desde su ruptura se ha centrado en sus amigos y familia, en cultivar su mente y sobre todo su cuerpo, y también en sus negocios, tanto en el surf como su marca, 'marcallao', así como en su tienda de ropa en Arguineguín.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io