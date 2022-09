Julia Janeiro está encantada con su casa de Madrid. La hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario que cumplió 19 años el pasado mes de abril, comenzó su vida en Madrid hace ya un año y, mientras que al principio lo hacía sola, ahora ha dado el salto a vivir junto a su novio, el italiano Tommy Rossi. Una vida que, aunque prefiere mantenerla fuera de los focos de la televisión, es seguida por más de 233.000 personas a través de las redes sociales donde ha hecho partícipes a sus seguidores de algunos de los rincones más compartidos.

Y es que, desde el año pasado, Julia ya ha compartido en varias ocasiones los rincones de las diferentes casas que ha habitado como buena influencer. Y es que la mayoría de sus vídeos para esta red social están grabados en varios rincones y podemos ver que Julia tiene muy buen gusto a la hora de decorar y predominan los elementos minimalistas con toques originales y chic.

Instagram

Julia, que convive con sus dos gatitas, apuesta por un estilo minimalista y por el blanco, al igual que para su estilo para protagonizar sus decoraciones apostando por los muebles y elementos de decoración cuadrados incluidas las estanterías. El color blanco es el tono predominante en paredes y muebles. Este tono aporta luminosidad y amplitud a las estancias y es un clásico que no pasa de moda.

Para la ropa de cama, Julia también elige los tonos claros dejando atrás los estampados y decoraciones para apostar por los tonos marrones y camel. En otra de sus publicaciones, también podemos ver otra parte del salón en la que vemos un armario blanco a la altura de la cadera con elementos de decoración en negro.

