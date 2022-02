Era cuestión de tiempo que Julia Janeiro y Tommy Rossi oficializaran su noviazgo: la pareja formada por la heredera del clan Janeiro y el futbolista italiano lleva ya varios meses saliendo (de lo cual nos enteramos el pasado diciembre), y lo suyo va tan viento en popa que han querido darnos envidia con lo mucho que se quieren en Instagram, publicando sus primeras fotos regalándose amor, de lo más conjuntados con un chándal de color claro y el mismo modelo de zapatillas: las off-court de la firma Off White, que tienen el "módico" precio de 490 euros. ¡Ellos que pueden...!

La pareja está en un momento bonito a pesar de las desgracias que les ha tocado vivir: el pasado mes de enero tuvieron un accidente de coche en el que auto quedó siniestro total, pero sorprendentemente, por suerte, ellos pudieron salir por su propio pie completamente ilesos. Todo ocurrió por una colisión en la localidad madrileña de Majadahonda, a bordo del Volkswagen Scirocco propiedad del futbolista. Ambos fueron trasladados al hospital más cercano para descartar cualquier daño. Parece que el accidente y el hecho de haber visto pasar la vida ante sus ojos les ha unido mucho más...

Julia está encantada con su chico, pero también es cierto que están en los primeros meses de la relación, que siempre son los más dulces. Desde que la hija de María José Campanario cumplió la mayoría de edad, le hemos conocido tres parejas, y los tres futbolistas. Primero fue Bryan Mejía, con quien las cosas no parecen haber acabado bien; después llegó a su vida, Álex Balboa, un joven que parecía haber conquistado también a su suegra; y ahora ha llegado a su vida Tommy Rossi, de 19 años, que juega en tercera división con el Getafe B, pero ya apunta maneras.

