Julia Janeiro se ha convertido en una de las chicas más influyentes de nuestro país. Desde su mayoría de edad, la joven ha empleado mucho tiempo en sus redes sociales para mejorar e implantarse una imagen propia consiguiendo muchos seguidores. Julia está pasando por un momento muy dulce, ya que sus padres están esperando su tercer hijo. Es mucha lo emoción que siente y suele hacerla pública en sus redes sociales.

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha hecho una ronda de preguntas a través de Instagram y hemos podido conocer si la joven está interesada en participar en un reality. "¿Entrarías a algún reality?", parece que la joven lo tiene clarísimo y sorprendía a todos con su contestación.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Instagram

"NO, nunca, no me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie", desvelaba la hija del torero cerrando la puerta a toda aquella posibilidad de formar parte del elenco de concursantes de Supervivientes 2022, uno de los programas más famosos del panorama nacional, que se espera que empiece en cuestión de un mes y para el que ya han empezado a sonar con fuerza algunos nombres de rostros muy conocidos en el mundo de la televisión.



Instagram

La ronda de preguntas continuaba, y Julia Janeiro seguía atreviéndose con asuntos muy personales. ¿Cómo gestiona la joven se una personaje público? "Me apoyo en mi familia, hago lo que me apetece, cómo y cuándo me apetece sin que me importe lo que la gente de fuera de mi círculo opine de mí. Al fin y al cabo siempre va a haber gente maleducada y sin valores, gente que proyecte sus inseguridades tratando de hundir a los demás y gente que se preocupa más por la vida de los demás que por la suya propia", se sinceraba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io