Julia Janeiro está encantada con el resultado de su aumento de pecho. Fue el pasado octubre cuando la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, de 18 años, se sometió a una operación de estética y, en su paso por quirófano, contó con el apoyo de su madre, una de sus mejores amigas y apoyos. Juls está feliz con el resultado de su operación y, casi desde el primer momento, presume de nuevo escote. Hace unos días, la joven, que está feliz con la llegada de su nuevo hermanito, salió a cenar y lució un vestido negro con un gran escote que deja poco a la imaginación y le permitía presumir del resultado de su aumento de pecho.

Julia Janeiro compartió con sus más de 231.000 seguidores un selfie frente a un espejo en el que se puede apreciar el resultado de su operación de estética. La joven, de 18 años, está guapísima y no duda de presumir de cuerpazo.

@julsjaneiro Instagram

Tras su ruptura con Álex Balboa, Julia ha encontrado de nuevo el amor al lado de otro futbolista: Tommy Rossi, jugador del Getafe B. Fue el pasado diciembre cuando la joven comenzó a salir con el joven italiano y es habitual que Juls acuda al campo de fútbol a animar a su chico.

La operación de estética a la que se sometió Julia Janeiro el pasado octubre, removió las viejas heridas de Belén Esteban, cansada de las diferencias entre su hija Andrea y Juls. El pasado noviembre, la colaboradora de 'Sálvame' estallaba contra el torero, no por la operación en sí, ya que cada una con su cuerpo puede hacer lo que quiera, sino por cómo se ha gestionado ese retoque. Por lo que se sabe de Julia, la joven no tiene estudios ni trabajo, por lo que se deduce que el dinero se lo dan sus padres: Jesulín de Ubrique y María José Campanario. "Me jode que a una le pague las tetas y a la otra no le pague la carrera", sentenciaba Belén dejando a sus compañeros sin palabras. Belén ha dejado claro en todo momento que no tiene nada en contra ni de María José ni de la joven Julia, que el problema es con su ex y la manera con la que trata a sus dos hijas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io