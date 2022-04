Julia Janeiro acaba de cumplir 19 años, un momento muy especial que ha querido celebrar por todo lo alto con sus amigas y su novio. Lo cierto es que desde que cumplió la mayoría de edad y su rostro se hizo público, la joven ha conseguido convertirse en toda una 'it girl', y es que su popularidad no ha dejado de crecer desde entonces. Durante todo este año, hemos podido ver cómo la hija de María José Campanario, que está a punto de tener un nuevo hermanito, ha experimentado un cambio tanto físico como en su vida.

Para esta celebración tan especial, la joven ha escogido un traje de chaqueta pantalón muy ajustado de color béis con efecto satinado. Un estilismo donde lo que más ha llamado la atención ha sido el body blanco satinado de estilo corset que ha decidido lucir debajo de la chaqueta. Se trata de un body con aros de escote corazón y hombros descubierto con unos tirantes finos. Unas prendas de Zara con las que ha conseguido acaparar todas las miradas.

De esta forma, parece que Julia Janeiro ha querido aprovechar su plan con amigos para lucir escotazo, y es que hace unos meses se sometió a un aumento de pecho con el que parece estar de lo más feliz, por lo que no duda en presumir de su cambio físico con este 'look' de lo más atrevido.

Para completar su estilismo, la joven ha optado por lucir unas sandalias con tiras transparentes, un calzado que se ha puesto muy de moda durante este último tiempo entre las 'influencer' y que parece de lo más cómodo. Un 'look' que ha completado con una cartera de mano repleta de brillantes y con el pelo recogido en una coleta alta.

Sin duda, un atuendo de lo más sexy con el que ha conseguido conquistar a todos. Desde que se convirtió en un personaje público, Julia Janeiro ha experimentado un año lleno de cambios. Sin embargo, siempre ha intentado mantenerse alejada del foco mediático, centrándose únicamente en sus redes sociales, donde cuenta con un gran número de seguidores.

