Paula Echevarría está encantada con la decoración de su casa en Candás (Asturias), tanto, que ha compartido los rincones más íntimos con todos sus seguidores, que no son pocos, más de 3.500.000 millones. La actriz se está empleando a fondo en hacer una remodelación de la casa en la que disfruta de su Asturias natal y que se ha convertido en su refugio para desconectar de la rutina diaria de Madrid. Un hogar al que está empleando muchas horas y del que se siente muy orgullosa.

El último detalle con el que ha remodelado la casa ha sido el porche. Cerrado con una cristalera y bajo techo, el rincón de esta amplia casa se ha convertido en un pequeño salón que, aprovechando las cristaleras, se ha convertido en una de las estancias más iluminadas de la casa. Así Paula ha aprovechado para instalar un sofá y una mesa comedor con la que convertirlo en uno de los rincones más confortables. "Si estoy FELIZ como una perdiz con como me ha quedado el porche de casa se dice y punto!!!", escribía la actriz.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No es la primera vez que la actriz muestra una parte de la casa que se ha construido en ciudad en la que nació y a la que vuelve siempre que puede para cargar pilas y reencontrarse con sus familiares y amigos de toda la vida. Ya habíamos visto alguna pincela pero es la primera vez que vemos todos los detalles de las habitaciones. Desde su dormitorio hasta la habitación de Miguel Jr., que ha celebrado su bautizo recientemente, pasando por el amplio y luminoso salón.

''¡Qué ganas de volver a Asturias y poder disfrutar de mi casita! ¡No me puede gustar más el resultado! Gracias a @banakimporta por hacer de mi casa un hogar lleno de luz! ¡Qué fácil me lo habéis hecho todo!'', ha escrito la actriz en sus redes sociales junto a un vídeo en el que se la ve de lo más feliz paseando y enseñando todos los rincones.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Si en su casa de la capital, Paula Echevarría optó para su habitación por un diseño 'Art-Decó', con muebles a todo color en azul turquesa, para su casa en Asturias, la actriz ha optado por unos colores cálidos y naturales.

Instagram

Todos conocemos la coquetería de la actriz, de ahí que en su dormitorio principal no falte un espejo.

Instagram

A la habitación del pequeño Miguel (y que también podría ser de Daniella), tampoco le falta detalle: una cama nido, con mecedora para dormir al pequeño y una repisa con todo los necesario para cambiarle.

Instagram

Y un amplio salón con un gran ventanal para el que ha elegido también tonos claros. Un sofá con cheslong con cojines en tonos grises y coral y dos originales mesas redondas de diferentes tamaños.

Instagram

La actriz mostró una funcional barra de desayuno con dos taburetes a juego. Con todo listo para empezar con fuerzas la jornada, el mueble está decorado con una jarra de latón haciendo las veces de florero mientras que penetran con fuerza los primeros rayos del sol. Por otro lado, también se ha animado a mostrar el rinconcito que se convirtió en el inesperado escenario de la citada polémica. ''¡Creo que lo vais a ver mucho cuando esté por Asturias porque es perfecto para las fotos!'', advierte la protagonista de 'Velvet'. En la imagen podemos ver un sillón trenzado de ratán, una alfombra de mimbre y un espejo.