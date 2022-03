Vanesa Romero se contagió de Covid en marzo de 2020 y dos años después todavía sigue arrastrando secuelas. La actriz padece "anorexia muscular". La escritora y directora, que acaba de estrenar su primer corto como directora 'Un día de mierda', ha hablado por primera vez sobre esta enfermedad por la que tuvo que pedir ayuda psicológica porque "no sabía que le pasaba".

La actriz reconoció, en agosto de 2020, que fueron dos meses muy duros, de mucho miedo, de no saber nada sobre esta pandemia. Ella es asmática pero no tuvo neumonía, aunque sí inflamación en los bronquios, que le afectó al sistema nervioso. También perdió masa muscular, adelgazó mucho y a veces perdía fuerza. Ahora, Vanesa se ha sincerado con la revista Lecturas y ha hablado por primera vez de la "anorexia muscular" que padece como consecuencia del virus. "Es como si tus músculos se hubieran olvidado de trabajar", cuenta.

Vanesa Romero con su pareja, Emilio Esteban, que ha compuesto la banda sonora de su primer corto, ’Un día de mierda’. Gtres

Tal y como explica la actriz, sus músculos se debilitan con mayor facilidad haciendo que aparezcan contracturas y otros problemas musculares sin que para ello haya hecho ningún sobreesfuerzo. Al parecer, algunos de sus músculos se ven forzados a trabajar más para suplir las carencias lo que no lo hacen y eso provoca estas dolencias.

"Yo antes estaba fenomenal, pero el bicho te consume de tal manera que arrasa con todo, y a mí me afectó a lo físico", desvela en la entrevista. Una secuela que también le ha afectado psicológicamente. "No saber lo que me pasaba al principio, me ha llevado a pedir ayuda psicológica", afirma.

La actriz, conocida por su papel de Raquel en la serie 'La que se avecina', reconoce haber estado "durante un año y medio con secuelas. A fecha de hoy tengo puntualmente recordatorios". A pesar de este problema de salud, Vanesa vive un gran momento personal y profesional. Acaba de estrenarse como directora, productora y guionista de su primer corto, 'Un día de mierda'. Una comedia que tiene mucho que ver con esta crisis sanitaria y en la que su pareja, el músico Emilio Esteban, ha participado componiendo la banda sonora.

