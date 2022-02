Una separación amorosa nunca es fácil, pero si a eso le añadimos una depresión de por medio, desde luego que resulta complicado salir del bache, pero parece que se puede, y Tamara Gorro lo ha demostrado. La influencer decidió apartarse un tiempo de todo y marcharse a un retiro para tratar de recomponerse personalmente y reorganizar su vida tras anunciar que el futbolista Ezequiel Garay y ella rompían su relación tras 12 años juntos (10 de ellos casados), y a pesar de que le ha costado mucho, en cuestión de un mes ha decidido retomar las riendas de su vida y volver al trabajo.

Ha sido a través de un vídeo en Instagram donde ha dejado claro que quiere volver porque en Instagram se siente bien, una plataforma en la que ella sólo reparte amor y positividad, y lo ve recompensado con el cariño de su más de un millón de seguidores: "Hoy me agarro a vuestra mano, porque sé que la tengo".

"Caminar, detenerse, coger aire... y continuar. Mi vida la elijo yo, y elijo volver a mi vida, porque la echo de menos. Cuanto tocas fondo, la única opción es subir para arriba... y yo lo voy a hacer. Despacio, con cautela, pero sin parar", ha anunciado con una sonrisa antes de añadir: "Esta red social para mí significa refugio, entretenimiento, diversión, protección... y creedme que es imprescindible para que el camino sea más fácil. Claro que ahí estáis vosotros, mi familia virtual".

Tamara pone fin así a varias semanas en las que la hemos visto reaparecer momentáneamente para contar cómo se encontraba, incluso para llorar y desahogarse después de vivir una historia de amor tan bonita como la suya, pero todo tiene un principio y un final, y Tamara ha decidido apoyarse en el trabajo y sus fans para tratar de sacar lo mejor de sí misma y no dejarse arrastrar al hoyo por sus demonios.

De momento, Tamara y Ezequiel han tenido muy buenas palabras el uno para el otro desde su separación, dejando claro que han acabado en muy buenos términos, e incluso pudimos verles juntos disfrutar de la Cabalgata de Reyes el pasado 5 de enero y de una pequeña celebración familiar por el 35 cumpleaños de ella días después, el 18 de enero.

