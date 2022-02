El acoso escolar es un problema social creciente en España y Carolina Marín y otros deportistas de élite saben mucho de esto. Ellos mismos sufrieron acoso escolar en su infancia y han querido contar en primera cómo el deporte les ayudó a superarlo. Lo hacen en el documental 'Somos Únicxs: las caras del bullying', en el que narran su experiencia con el bullying y de cómo la práctica de deporte impulsa la seguridad, la empatía y el compañerismo, factores tan importantes para la superación de situaciones de acoso escolar.

Gtres

El documental, producido por Atresmedia e impulsado por Fundación ColaCao y el Consejo Superior de Deportes, ha sido presentado en los cines Callao de la Gran Vía de Madrid y a la cita han acudido sus protagonistas: la campeona olímpica del mundo de bádminton Carolina Marín; el gimnasta Ray Zapata, medallista de plata olímpico en Tokio 2020; Susana Rodríguez, doctora en medicina y campeona paralímpica de triatlón adaptado; Jero García, ex boxeador profesional (que hoy trabaja con jóvenes agresores para tratar de reconducir su actitud a través del deporte) y el conocido Youtuber Papi Gavi.

Gtres

En la alfombra roja hemos visto caras conocidas como los periodistas Roberto Brasero y Helena Resano, narradora del documental.

Gtres

Y youtubers como Diego García-Arroba, 'El Cejas'.



Gtres

El Estudio Cisneros del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo de 2006 estableció que un 25% de los niños había sufrido acoso escolar en alguna de sus formas, teniendo consecuencias que van desde el estrés, la ansiedad, el aislamiento social hasta incluso el suicidio. Por eso iniciativas de visibilización como el documental 'Somos Únicxs: las caras del bullying' son tan importantes para poner de relieve el problema.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io