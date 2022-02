Belén López se ha abierto en canal durante el "desayuno virtual" que ha realizado con Citroën España. La actriz es una mujer polifacética, con una actitud arrolladora y cargada de energía positiva que cuenta con grandes pasiones en su vida, entre ellas la música. La artista ha lanzado recientemente un 'single' llamado 'Mil Mujeres' junto al rapero Arkano, con el que estuvo compartiendo mucho tiempo durante 'MasterChef Celebrity'. Un proyecto con el que ha hecho gala de sus grandes dotes como cantante.

"Soy actriz, pero crecí en la barriga de una peluquera. Canto porque es una manera de expresar lo que siento. Cantar es interpretar pero con música, que te eleva mucho más. Si dejara de hacerlo me vendría un poco abajo. Todos somos más de mil mujeres a la vez y en el mismo instante. El universo está lleno de estrellas y dentro de cada uno de nosotros hay un universo entero. Todos somos lo mismo", ha confesado explicando lo que quiere transmitir con este tema tan especial.

Cedida

La actriz ha reconocido que se trata de una composición que surgió sin predeterminación y con la que está muy contenta. Además, ha anunciado que próximamente sacará otro tema y tiene muchos más pendientes que quiere recopilar en un LP. De esta forma, ha reconocido que ese es su objetivo principal para más adelante hacer una gira con la que poder llevar su música a todas partes.

A pesar de estar probando con esta nueva faceta suya, Belén López tiene claro que sus inicios comenzaron gracias a sus papeles como actriz, triunfando con sus grandes papeles en series como 'Amar es para siempre' o Mar de plástico'. "No creo que tenga vida para agradecer tanto. Para mí cantar e interpretar son una necesidad vital. No quiero pensar que haría si tuviera que elegir una o hacer otra cosa porque los pensamientos, como las palabras, sentencian. Pero me dedicaría a otra cosa".

Cedida

Además, otra cosa que pocos conocen de ella es que cuenta con un centro de belleza en Sevilla, herencia de su madre, que era peluquera. Entre su rutina para estar siempre perfecta, ha reconocido que nunca puede faltar la limpieza diaria del rostro, por la mañana y por la noche; y tratamientos como peelings, la radiofrecuencia y la aplicación de plasma rico en plaquetas.

También cuida mucho su alimentación y le encanta bailar. "Bailo flamenco y eso me coloca en mi centro también. Cuando vuelvo me digo: 'soy una diosa'",ha indicado reconociendo que siempre es necesario hacer más cosas de las que nos gustan para poder sentirnos bien.

Cedida

Por último, la actriz cuenta con una gran faceta de aventurera para lo que es importante tener un buen coche como este Citroën Berlingo. Belén López ha reconocido que se traslada con él a todas partes. "Estoy muy contenta, ¡es más inteligente que yo! Por la noche me pone las luces, me ayuda a conducir. En Cádiz hay muchos baches y no se notan. Flipo con la amortiguación, de verdad", ha reconocido. Sin duda, unas cualidades que han hecho que no dude en convertirse en embajadora de la marca.

