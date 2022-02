La guerra abierta entre Kiko Rivera e Isa Pi continúa en los platós. Después de una entrevista que no gustó nada a la hija de Isabel Pantoja, el primogénito de la tonadillera se ha sentado calmadamente en el salón de su casa para dar una improvisada entrevista a 'Sálvame' en la que ha asegurado estar arrepentido de sus declaraciones. "Yo solo quiero pedir disculpas públicamente por quizás al haber contado algo que no debería haberlo hecho. Solo quiero pedir públicamente por lo que he dicho. No tenía pensado hablar de nadie de mi familia", explicaba en el programa.

En su intervención reiteraba su postura acerca de alejarse de su hermana y su madre, una decisión que, dice, es firme. Al menos por ahora: "Es complicado entender que quiera estar alejado de mi familia, pero yo en estos momentos me siento así. Me siento muy dolido y mis sentimientos son los que son y no puedo cambiarlos", aseguraba. Unas palabras ante las que su hermana, Isa Pi, no ha dudado en reaccionar, eso sí, a través de las redes sociales y de una forma muy tajante.

Telecinco

La hija de Isabel Pantoja no ha dudado en reaccionar ante estas palabras tomando también una decisión tajante: "No voy a valorar lo que me parece una persona que ‘quizás’ se arrepiente de contarlo pero no de realizar el hecho ilícito. Gracias a vosotros por darle voz", ha escrito en un tweet en el que ha remarcado ese 'quizás' con mayúsculas para que quedase bien claro su mensaje: aún no se cree las disculpas de su hermano.

No obstante, Isa Pi ha demostrado en varias ocasiones querer alejarse de la polémica, aunque ésta le rodee. "Necesito estar bien, tengo un hijo", explicaba en 'Ya es mediodía' el pasado jueves, momento en el que estallaba todo después de la publicación de la entrevista de su hermano. Ante todo esto, no ha dudado en agradecer a sus seguidores las muestras de ánimo y cariño que ha obtenido en estos días: "Gracias por no agachar la cabeza sobre aquello que no consideráis justo".

