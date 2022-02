Tras el escándalo que han generado sus últimas declaraciones en las que carga con dureza contra su hermana Isa Pantoja y su madre, el hijo de Isabel Pantoja entró en directo en 'Sálvame' para mostrar su arrepentimiento. "Las cosas no han salido como yo pensaba. Me siento muy mal. No voy a decir que eso no lo haya dicho. Pero quizás me haya equivocado al contar algo tan personal y cuando uno está caliente...", comenzaba explicado el DJ. Tras confirmar que, siguiendo el consejo de su psiquiatra, lo mejor es mantenerse alejado de su familia. Kiko Rivera ha hablado de cómo se encuentra su relación con Irene Rosales y si el escándalo generado ha afectado a su matrimonio.

Los rumores de una separación han sonado con fuerza en los últimos días. Y, que él no haya negado que se fuesen a poner fin a su relación, hay algunas afirmaciones que hacen pensar que su matrimonio no pasa por el mejor momento.

"Mi mujer no lo está pasando bien", asegura Kiko Rivera, que confiesa que Irene Rosales "no está de acuerdo con algunas declaraciones". Pero para él, se trata de una "anécdota complicada" que le ha tocado vivir y que sabe que pertenece "a la intimidad más profunda" de Isa: "Cuando yo lo digo, mi cabeza no asimila cuál es el concepto de eso. Entiendo que es un daño irreparable y lo siento mucho".

Pero tras estas palabras Kiko ha dado una pista que podría hacer sospechar que Irene Rosales se podría haber cansado de tanta polémica. Al hablar de su familia, Kiko Rivera ha afirmado que con la que tiene relación es con Anabel Pantoja y que su separación de Omar Sánchez les ha acercado más.

Aunque la joven sevillana siempre se ha mantenido al lado de su marido en sus peores momentos, parece que podría haber llegado a su límite.

