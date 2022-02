Isa Pantoja se siente "totalmente anulada" tras las duras declaraciones que hizo su hermano en las que hablaba con mucho odio sobre ella. ¿Ha recapacitado Kiko Rivera y le ha pedido perdón a Isa Pantoja? La joven, bastante derrotada y con rostro cansado tras esta tormenta, ha reaparecido en 'Ya son las ocho' para contar que su hermano se ha puesto en contacto con ella. ¿Tomará una decisión Isa Pantoja después del mensaje de su hermano?

"No tengo muchas ganas de nada. No tengo la cabeza para pensar en nada. Necesito un tiempo para asimilar todo esto", indicaba visiblemente dolida por todo lo ocurrido esta mañana en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora le reconocía a Joaquín Prat que estas declaraciones le han causado mucho daño, y volvía a compartir ese dolor en 'Ya son las ocho' con Sonsoles Ónega. La joven ha confirmado que el DJ se ha puesto en contacto con ella para pedirle perdón, pero que no sabe si creerle. Aún en shock, Isa contestaba: "Es que esto no puedo seguir así, si no le pongo un freno, no va a parar".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

"Me ha pedido perdón, pero para decir lo que me ha dicho mejor que no me lo hubiera enviado", se sinceraba la hija de Isabel Pantoja. Aunque reconoce que le ha dejado "anulada y fatal", sin fuerzas para contestarle por un ataque "tan fuerte", la joven tiene las ideas bastante claras: "Prefiero no aceptar su perdón y seguir con mi vida, no me queda más remedio, es una manera de protegerme yo, de ponerme bien y mirar por mí".

"Es un perdón, pero no sé si lo hace a última hora de hoy por la presión. Si no es capaz de procesar lo que está diciendo, no sé si es un perdón por lo que cuenta que por lo que ha hecho". Esperemos que recibiendo el apoyo de las redes y de sus compañeros, Isa pueda olvidarse de este mal trago y seguir con su vida.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io