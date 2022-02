Irene Rosales se ha pronunciado, por fin, tras el último escándalo de su marido. Después de que Kiko Rivera cargase duramente contra su hermana Isa Pantoja, dejando a la joven totalmente destrozada. Durante todo este tiempo, la colaboradora de televisión ha guardado silencio hasta ahora, que la mujer del DJ ha reacciona a estas duras palabras de su marido hacia su hermana. "Yo creo que ha hecho muy mal en hacer esas declaraciones, lo haya vivido o no eso debería haber quedado en la intimidad, pero no voy a entrar en más. Simplemente digo que la gente puede juzgar la entrevista que ha hecho pero no poner ciertos calificativos a una persona, creo que eso ya no", ha afirmado la joven defendiendo a su marido una vez más.

Algo que ya había contado Kiko en su intervención en 'Sálvame'. "Mi mujer no lo está pasando bien", aseguraba Kiko Rivera, que confiesa que Irene Rosales "no está de acuerdo con algunas declaraciones". Algo que también ha confirmado Suso Álvarez, presente en el plató. El colaborador ha estado en contacto con ambos y asegura que Irene Rosales está muy afectada.

Irene Rosales parece no estar de acuerdo con los calificativos que está recibiendo su marido después de sus incendiarias declaraciones y no quiere que nadie haga sentir mal a su marido. Visiblemente nerviosa, la joven ha preferido no seguir hablando para 'Viva la vida' el programa en el que se estrenó como colaboradora tras su participación en 'GH DÚO'.

Antes de hablar sobre la polémica entrevista de su marido, Irene Rosales ha querido desmentir los últimos rumores acerca de ellos que hablaban de una gran crisis de pareja. "No hay crisis, nosotros seguimos juntos", ha afirmado para que quede más claro aún que permanece al lado de su marido.

