Isa Pantoja ha reconocido estar completamente destrozada después de las duras declaraciones que ha realizado Kiko Rivera sobre ella. Lo cierto es que parece que el hijo de Isabel Pantoja la ha vuelto a liar tras las duras palabras que ha realizado sobre su familia. Un testimonio tan desafortunado que 'Mediaset' tomó la decisión de vetarle en 'Secret Story', concurso al que se esperaba que entrase para convivir durante cinco días con los participantes, algo que parece que ya no podrá suceder.

Sin embargo, parece que Isa Pantoja no solo se ha sorprendido con las palabras de su hermano, sino que también le ha llamado la atención la reacción que ha tenido Irene Rosales. La mujer del dj ha decidido no pronunciarse sobre esta nueva polémica y simplemente se ha limitado a decir que su relación con Kiko Rivera está mejor que nunca y que sigue apoyándolo. "Yo estoy al lado de mi marido y lo voy a estar", ha insistido sin querer dar su opinión sobre la entrevista que ha realizado.

Telecinco

Tras escuchar estas palabras, Isa Pantoja ha confesado que prefiere no opinar sobre la relación que mantienen, aunque ha dejado clara su postura. "Yo no podría estar bien con una pareja que cuenta esas barbaridades de su familia porque retrata como es. No soy quién para decir si tiene que apoyarle pero ese es su problema y su conciencia como madre", ha indicado, asegurando que no entiende cómo ella, teniendo hijas, puede seguir al lado de Kiko Rivera tras sus últimas polémicas.

Lo cierto es que hasta ahora parecía que la hija de Isabel Pantoja e Irene Rosales mantenían una buena relación. Sin embargo, desde que no contestó al mensaje que su hijo le envió a su prima para felicitarle por su cumpleaños, parece que las cosas entre ellas también se han enfriado. Ahora, mientras Isa Pantoja se derrumba hablando de lo mucho que le han destrozado las palabras de su hermano y lo mucho que le duele su distanciamiento con la pareja, Irene Rosales, por ahora, prefiere seguir guardando silencio sobre este asunto, limitándose a compartir a través de sus redes lo feliz que está con su amigas en el parque.

