La máquina de rumores sobre Marta Riesco y Antonio David Flores no para estos días, y es que mientras todos hablan de si han roto o no han roto, de la defensa que hace él de ella públicamente o de la baja médica de la joven, lo cierto es que hay cosas que se nos pueden pasar por alto, y es que este fin de semana tanto Marta como Antonio David podrían haber compartido las últimas horas de estos días de descanso juntos sin que lo hayamos sabido. La (¿ex?) pareja ha dado la callada por respuesta sobre su relación y se han cerrado en banda a dar más detalles, pero aunque quieran controlar algunos aspectos de su vida, siempre hay algo que se puede escapar... y a Marta lo que se le ha escapado este domingo ha sido un reflejo en la ventana.

La joven periodista presumía de look en la terraza de su casa antes de salir a comer a un restaurante de Madrid, con tan mala suerte que unas sospechosas piernas cruzadas con pantalones vaqueros y zapatillas se reflejaban en el cristal:

Las redes sociales no han tardado en buscar imágenes, y hay quienes incluso se han aventurado a buscar las zapatillas que podrían pertenecer al sujeto: ¿eran las zapatillas de Valentino con estampado de camuflaje que Antonio David ha lucido desde hace un tiempo?

Hay que tener que cuenta también que una de las posturas que más acostumbra a adoptar Antonio David cuando está sentado es cruzando las piernas:

Si a eso le añadimos el tremendo parecido de las zapatillas (¿cuántos amigos de Marta se pueden permitir unas 'sneakers' de Valentino de alrededor de 600 euros?), todo podría indicar a que la pareja sigue junta pese a la presión que están viviendo.



Muchos colaboradores de Telecinco dan ya por rota la relación según las informaciones que les van llegando, mientras que otros, como Miguel Ángel Nicolás, aseguran que de eso nada: "Yo creo que sigue con Antonio David", sentenció el pasado viernes en 'Ya es mediodía'. Hagan sus apuestas...

