Kiko Matamoros ya ha demostrado en más de una ocasión que no puede estar más feliz ejerciendo su papel de abuelo. Para el colaborador de 'Sálvame' Matías, el hijo de Laura Matamoros y Benji Aparicio, se ha convertido en el principal motivo de sus alegrías. Una felicidad que ahora ha visto aumentada tras la llegada de su segundo nieto, Benji Jr. Tanto es así que el novio de Marta López Álamo no puede evitar que se le 'caiga la baba' cada vez que habla de ellos. De hecho, no duda acudir a verles cada vez que tiene tiempo para poder pasar una divertida tarde junto a ellos.

Unos momentos entrañables que quedan reflejados con las tiernas instantáneas que publica en su perfil de 'Instagram'. En esta ocasión, el colaborador ha mostrado lo mucho que se divierte con su nieto Matías. En las fotografías que ha compartido se les puede ver a los dos tirados en el suelo mientras juegan.

Instagram

Sin duda, un divertido momento que Laura Matamoros también grabó con su móvil y donde se podía escuchar cómo su hijo mayor no podía dejar de reírse mientras su abuelo le hacía cosquillas en el suelo. Un momento de lo más entrañable donde Kiko Matamoros ha vuelto a demostrar lo feliz que le hace poder ejercer su papel de abuelo con él, y es que a ambos les une una conexión muy especial que queda reflejada en cada encuentro que realizan.

Instagram

"Tarde sin tregua", ha escrito el padre de Diego Matamoros junto a estas tiernas instantáneas en las que deja claro lo bien que se lo pasa cada vez que está con su nieto. Unas imágenes que se han llenado rápidamente de numerosos comentarios, entre ellos el de Marta López Álamo que ha dejado claro que "adora" verle disfrutar así de su familia.

Instagram

Además, el colaborador de 'Sálvame' ha aprovechado esta visita para pasar también tiempo con su nieto Benji Jr. Un encuentro que ha provocado que Laura Matamoros se "derrita" al ver la mirada llena de amor con la que su padre mira a su hijo. "Alguien ha venido a vernos. Sus conversaciones...", ha escrito la 'influencer' junto a un vídeo en el que se puede ver a Kiko Matamoros meciendo en sus brazos a su nieto mientras se sorprende por lo mucho que ha crecido. "Estás ya muy grande, eh. Estás muy guapo", son algunas de las frases que le decía sin poder evitar que le saliese una gran sonrisa llena de felicidad por poder tenerlo entre sus brazos.

