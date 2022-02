Rocío Flores ha enseñado por sus redes sociales cómo le ha quedado el pecho tras su última operación. La joven anunciaba por Instagram que se iba a someter a esta intervención para mejorar su pecho tras pasar por 'SV'. Una operación de lo más sencilla y de la que parece que se está recuperado favorablemente. "Yo pensaba que iba a dolerme muchísimo pero sí que es verdad que tampoco he tenido un dolor que tú digas wow", explicaba la joven a través de stories. Días más tarde, Rocío acudía al médico acompañada de su padre, Antonio David Flores, que la protegía en todo momento para que la joven no se pudiera dar un golpe o hacer algún movimiento extraño que le pudiera causar molestias.

"Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no podéis imaginar la alegría que sentí", empezaba escribiendo la joven en su última publicación de Instagram. Para su primera foto tras la operación, la hija de Rocío Carrasco elegía un vestido mini apretado en color verde, muy en tendencia.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Instagram

"Aún no puedo ponerme nada sin el sujetador que me pusieron tras la operación, solo me lo quité para la foto", explicaba la joven. Rocío Flores ha preferido centrarse en ella misma y evadirse totalmente del nuevo hueco televisivo que ocupa su madre con 'Montealto: el regreso a casa'. Ahora solo tiene que ocuparse de descansar y de recuperarse por completo de esta intervención estética.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io