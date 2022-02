Kiko Rivera tiene nuevo proyecto empresarial. El Dj celebró su 38 cumpleaños con una fiesta en su casa de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) con la que él considera en estos momentos su única familia: su mujer, sus hijas y sus amigos más íntimos. "Fiesta sorpresa en casa organizada por mi mujer. No hay nada mejor que rodearte de amigos en el día de tu cumpleaños. 38 pa ser exactos. Camino a los 40", escribió el hijo de Isabel Pantoja en sus redes. Pero además de soplar las velas, ha dado un paso más en su faceta de empresario.

Al margen de sus proyectos musicales, el Dj ha desvelado su nuevo reto profesional, un "regalo" que se ha hecho por su cumpleaños. Kiko Rivera se ha comprado una marca de ropa. El Dj ya lanzó la firma 'Kantora is mine' (que ahora se llama 'Kmine' por la polémica familiar) y ahora ha adquirido 'Zeeroxx', una firma online de sudaderas y camisetas de estio casual para hombre y mujer.

"Acabo de comprar algo que me ha gustado tela. No sé! Me ha gustado demasiado como para no hacerla una oferta. Y me siento feliz. Ha sido mi autoregalo de cumpleaños. En estos momentos me convierto en dueño de Zeeroxx. Y se convierte así en mi segunda marca de ropa", ha escrito el Dj en sus redes.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tan implicado está que ya ha puesto en marcha algunas técnicas de marketing, con hacer descuentos con límite 24 horas. Este proyecto también ha servido para demostrar que aunque Kiko esté más separado que nunca de su madre, Isabel Pantoja, y su hermana Isa -que no le felicitado por su cumpleaños-, cuenta con fieles seguidores. El Instagram de su nueva firma necesitaba 10.000 seguidores para poner en marcha su tienda online y en menos de 8 horas ya los había conseguido y superado con creces la cifra.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero parece que el anuncio de Kiko Rivera ha sido demasiado precipitado y la web de la firma estaba sin terminar. Al entrar se pueden ver textos falsos ycolecciones incompletas o inexistentes.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io