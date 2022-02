Irene Rosales se pone romántica para felicitar a Kiko Rivera. En la mañana del 9 de febrero, coincidiendo con el 38 cumpleaños de su marido, la ex colaboradora de 'Viva la vida' ha utilizado su perfil de Instagram para, una vez más, mostrar su apoyo incondicional al padre de sus hijas Ana y Carlota. A pesar de los rumores de crisis en su matrimonio, Irene sigue al lado de su marido y en su mejor apoyo en la nueva polémica que protagoniza con su hermana, Isa Pantoja. La nuera de Isabel Pantoja se ha pronunciado sobre el conflicto entre los hermanos aunque, para su cuñada, no ha empatizado con ella y parecía más preocupada en desmentir los problemas en su matrimonio que en echarle un cable.

Con una fotografía de ambos abrazados en una piscina, Irene ha querido enviarle sus mejores deseos a su marido en un día tan especial. La ex colaboradora de 'Viva la vida' explica que lleva ocho años celebrando junto a Kiko su cumpleaños y que espera que sean muchos más y le hace una promesa.

"Feliz cumpleaños mi vida. 8 cumpleaños a tu lado y seguimos sumando, seguimos aprendiendo juntos, luchando y queriéndonos" arranca el mensaje de felicitación de Irene a Kiko, le hace una promesa y alaba su labor como padre. "Prometo estar siempre a tu lado, ayudarte y quererte. Solo le pido a la vida que nos dé mucha salud, que disfrutemos de la vida y de nuestros hijos, porque eres el mejor papá que pueden tener. Gracias siempre por todo mi vida. Feliz cumpleaños, feliz vida. Te amo siempre ♥️ @riverakiko".

El hijo de Isabel Pantoja ha agradecido las palabras de su mujer en sus Stories donde con un 'te amo' responde a la felicitación de la madre de sus hijas. El DJ también ha reproducido otras de las felicitaciones que ha recibido como la de Luis Rollán o Amor Romeira.

