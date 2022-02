Jorge Javier Vázquez le ha hablado alto y claro a Rocío Flores con respecto a su opinión sobre Fidel Albiac y Rocío Carrasco. Esta tarde del 10 de febrero el presentador, antes de acudir al teatro, ha querido dejarle claro un asunto a la joven. Esta mañana en 'El programa de Ana Rosa', Rocío Flores apoyaba incondicionalmente a su tía Gloria Camila Ortega. "Subrayo todo lo que ha dicho Gloria y añado más. Mi padre es un ser y Fidel es un ser de luz y no tiene luz. Ella no es capaz de ponerse aquí delante como yo a contestar de esta forma. Soy una persona muy sincera que no tiene pelos en la lengua, que no tiene miedo a decir lo que piensa porque no me tiembla el pulso", contaba Rocío Flores sobre su madre.

El de Badalona ha querido dejarle claro a la joven el motivo del silencio de su madre con respecto a responder a Gloria Camila. "A mí me alucina que Rocío Flores diga que nunca le ha faltado el respecto a su madre. Esto es mentira", comenzaba diciendo el presentador. "Acaba de tratar a su madre como una 'mema'. Mira Rocío Flores, tu madre no contestó porque una persona de la productora considero oportuno que contestara el viernes porque iba a ver más contenido en el programa. Tu madre estaba perfectamente preparada para contestar a Gloria Camila", sentenciaba Jorge Javier arrancando un aplauso al público.

