Rocío Flores ha vuelto al trabajo con muchas ganas de responder a todo lo que ha estado sucediendo en su ausencia. La colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' no solo ha querido pronunciarse sobre la relación de su padre con Marta Riesco, dejando claro que no quiere saber nada más de ellos, sino que también ha desvelado qué piensa de todo lo que ha pasado en su familia tras el estreno de 'Montealto: Regreso a la casa'. "He estado viendo partes. Siento tristeza por tener que enterarme de cosas de mi familia a través de la pantalla. Últimamente solo pienso en mi abuelo, si estuviese vivo... madre mía", ha indicado.

La colaboradora ha reconocido que está totalmente de acuerdo con las declaraciones que ha realizado Gloria Camila sobre Fidel Albiac. "Subrayo todo lo que ha dicho Gloria y añado más. Mi padre es un ser y Fidel es un ser de luz y no tiene luz", ha indicado. Además, ha dejado claro que en su familia no hay ningún 'maestro' como dijo en su momento Rocío Carrasco, haciendo referencia a Antonio David Flores. "Aquí maestros solo hay uno que es José Ortega Cano, que es torero", le ha indicado a su madre saliendo en clara defensa del ex colaborador.

Telecinco

La nieta de Rocío Jurado ha reconocido que es consciente de que hay muchas personas que pensaban mal de Fidel Albiac y que ahora lo ponen por las nubes. Sin embargo, ha advertido de que si ella hablase las cosas cambiarían de nuevo. "La única persona que ha vivido 24 horas allí he sido yo y mi hermano, si algún día me da por contar mis vivencias se cae España". Sin embargo, de momento ha confesado que no tiene pensado hacer nada de eso.

"Nunca he hablado porque siempre he pensado que es mi madre y la he respetado ante todo. Nunca he tenido una falta de respeto hacia ella, jamás. Nunca me habrás escuchado decir una mala palabra de ella. Al revés, que siempre he estado ahí. Vamos a esperar a la docuserie", ha aclarado reconociendo que no le gustaría tener que contar nada de su vida privada, ya que le daría mucha "vergüenza ajena".

Gtres

Tras dejar claro su punto de vista, ha lanzado una 'pullita' a su madre, dejando ver que ella solo habla después de pedir consejo a Fidel Albiac. "No me voy a poner aquí a explicar mi vida en una hora cuando se ha hecho una docuserie en un año a medida, que es un trabajazo. Tan tonta no estoy", ha explicado. Momento en el que les ha confesado a sus compañeros que no le extrañó que el otro día Rocío Carrasco no quisiese responder a Gloria Camila, dejando su respuesta en el aire hasta la siguiente entrega del especial.

"¿De verdad esperabais que respondiese? Primero tiene que ver qué decir", ha indicado dejando caer que su madre antes de hablar siempre pide consejo, algo que ha asegurado que ella no hace. "Ella no es capaz de ponerse aquí delante como yo a contestar de esta forma. Soy una persona muy sincera que no tiene pelos en la lengua, que no tiene miedo a decir lo que piensa porque no me tiembla el pulso", ha zanjado.

