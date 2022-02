Rocio Carrasco ha sentido que ha llegado el momento de responder a Gloria Camila. Después de ver cómo su hermana ha atacado a Fidel Albiac, la madre de Rocío Flores ha decidido explicar qué piensa de todo lo que ha sucedido y ha sorprendido al intentar mostrarse muy comprensiva con ella. "Mi hermana es una mujer pero muy joven. Siempre he hablado de ella con cariño y de forma que no la meto en el mismo saco porque sé que está influenciada", ha explicado reconociendo que contra la colaboradora no tiene ningún problema.

La ex pareja de Antonio David Flores ha confesado que, desgraciadamente, cuando su madre muerte Gloria Camila solo tiene nueve años, por lo que siente que hay cosas de las que está contando en plató que ella no puede recordar porque era muy pequeña. Esto le ha hecho pensar que todo lo que está diciendo lo hace porque se lo cuentan otras personas. "No ha podido tener vivencias de las que está hablando. Cuando dice que su padre cuando ha hecho falta ha pagado pues mi vida, no habrá hecho falta nunca, porque no ha pagado nunca. Eso es algo que ella dice porque se lo han dicho", ha recalcado.

Telecinco

Por este motivo, más que a ella ha querido mandarle un mensaje a las personas que cree que le están influenciando. "Me gustaría decirles a todos estos que se están encargando de echar a otra niña al ruedo que tengan vergüenza y se echen al ruedo, que ya no tengo miedo. Sed valientes los adultos y dejad de decirle lo que tiene que decir, que es una niña que no puede saber porque no ha tenido la edad suficiente", ha indiado.

Telecinco

En cuanto a su hermana, le ha lanzado un claro mensaje: "le recomiendo que salga de ahí". La hija de Rocío Jurado sabe que le está diciendo algo que es muy difícil de hacer, pero le ha aconsejado que ponga en "cuarentena" todo lo que le estén contando. Además, con respecto al documento que ha confesado que tiene en su poder y con el que descubrió "la verdad" de su familia, ha reconocido que es algo que no tuvo que enseñarle a su hermana porque ella lo que le pide es un "manuscrito en papel" de su madre, algo que sí que le entregó.



