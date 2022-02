Rocío Carrasco visita por primera vez el plató de 'El programa de AR' y Joaquín Prat ha querido tener un detalle con ella, a través de su look. La hija de Rocío Jurado está acostumbrada a los pasillos de Mediaset pero hasta ahora nunca había estado en el programa de Ana Rosa, pero sí en el plató 2 que es donde se hacía el programa de María Teresa Campos en el que ella colaboró durante años.



Apelando al presente, Joaquín Prat dijo: "Nunca ha estado en este plató 2 y es distinto. Aquí se sienta su hija Rocío, en este plató se hacen 'Ya son las 8' y se sienta también su hermana Gloria Camila y como todos han hablado, confieso que te tenemos tantas preguntas que hacerle a Rocío que no sé por dónde vamos a empezar".

Patricia Pardo echaba un cable a su compañero y añadía: "En este plató somos gente educada, elegante y la vamos a recibir con los brazos abiertos". Una postura que ha queda clara con el look que ha elegido Joaquín Prat para recibir a Rocío Carrasco. El presentador ha llevado un jersey rosa, un guiño a la famosa 'marea rosa' que surgió con el primer capítulo de la docuserie, en la que la hija de Rocío Jurado apareció con su ya emblemático traje fucsia y sus fans le manifestaron su apoyo poniéndose como título y bandera el color fucsia.

Captura TV

Rocío Carrasco: "Voy a dejar a mi hija a un lado"

Joaquín Prat le ha preguntado a Rocío Carrasco por su hija. "Es buena chica, buena compañera...", le ha dicho el presentador. A lo que Rocío Carrasco le ha contestado: "Hablar de este tema lo único que genera es dolor a todas las partes. Ha llegado el momento, yo por lo menos así lo voy a hacer, de que a mí hija la voy a dejar a un lado porque el volver a narrar lo que he contado y vovler a decir todo lo que ya he dicho... Eso lo único que genera es daño, a mí me mata y a ella le causa dolor así que vamos a dejar a Rocío a un lado y vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida".

Sobre un posible acercamiento con su hija, Rocío lo tiene claro: "No estoy capacitada emocional ni medicamente ni personalmente para dar pasos que se me piden continuamente, responder a preguntas que me hacen a diario, las circunstancias no solo las más adecuadas", y sobre la esperanza de que está situación cambie, la hija de Rocío Jurado afirma que ella tiene la espezanda de que "algún día se pongan las cosas en su sitio y cada uno sea consecuente. Es una puerta que se va a quedar así".



Ha sido entonces cuando el presentador ha añadido: "Todos tenemos el anhelo d que esto se pudiese arreglar como en una película en la que todo termina bien, pero muchas veces en la vida no suceden estas cosas. Ojalá se den las circunstancias a ver qué sucede".

Rocío Carrasco, ¿hablará con su hermana Gloria?

La charla entre las hermanas tardará en producirse porque tal y como ha contado Rocío Carrasco, ella "necesita unos tiempos, poner todo en orden porque no estoy recuperada del todo...".

"Yo a Gloria no la metía en el mismo saco. Es una mujer joven y está influenciada. Hay un abismo entre lo que se dice y lo que se hace. Todo esto se hace a raíz de que en televisión se dice que han aparecido unos documentos pero yo nunca dije nada qué tenían esos documentos", ha dicho Rocío recordando que su hermana para conocer el contenido de esos documentos, en lugar de llamarla acudió a los tribunales.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io