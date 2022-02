¿Qué piensa Gloria Camila de todas las declaraciones de Rocío Carrasco en 'El precio del silencio? La joven se sentaba este lunes 14 de febrero en 'Ya son las ocho' para opinar sobre el programa y "defenderse" de las palabras de su hermana. "Por desgracia, no ha tenido tiempo, ni conciencia, ni madurez suficiente para saber lo que pasaba o dejaba de pasar", comentaba Rocío Carrasco y añadía: "No me pidas más papeles, porque no te van a gustar". Esta tarde, la hija de Ortega Cano ha querido responder a su hermana y dae su opinión de todo lo que vio el viernes. En sus declaraciones se ha visto cómo sigue apoyando a su pilar: a su padre.

José Ortega Cano llamó ayer a 'Viva la vida', algo de lo que no se siente muy orgullosa su hija. El torero protagonizó un momento muy tenso después de que Marina, la mujer que trabaja en su casa, le pidiera que colgara el teléfono. El padre de Gloria Camila respondió mal y continuó hablando. "Tampoco estoy de acuerdo con que mi padre entrase en ‘Viva la Vida’, entonces yo llamo a Marina y le digo que cuelgue el teléfono y le digo que haga lo que tenga que hacer", contaba Gloria Camila. "No soy partidaria de que mi padre entre en los programas. Diga lo que diga la historia se va a contar. Así que mejor ver, oír y callar y luego gestionarlo. Él no quiere más disgustos ni nada. Lo que quiere es hacer su vida".

La joven también ha querido puntualizar que la llamada de su tío José Antonio no estuvo nada acertada. "Mi tío estuvo desacertado en llamar al programa, eso es obvio. Era un terreno en el que no tenía que hacer la llamada. Había ocho personas que no iban a opinar como él opinaba. A pesar de ello, cree que no se portaron bien con él: "Creo que también el respeto se le faltó en muchos momentos".

