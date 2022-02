Si alguien está en el ojo del huracán estos días ellas son Gloria Camila y Rocío Flores. Ambas se han convertido en el ariete de la guerra abierta de la familia contra Rocío Carrasco después de su vuelta a los platós, algo que sobrellevan convirtiéndose en una piña tía y sobrina. Tanto que Flores salió en defensa de su tía rápidamente en el Programa de Ana Rosa: "Subrayo todo lo que ha dicho Gloria y añado más. Mi padre es un ser y Fidel es un ser de luz y no tiene luz", unas palabras a las que sumaba una sentencia: "La única persona que ha vivido 24 horas allí he sido yo y mi hermano, si algún día me da por contar mis vivencias se cae España".

En medio de esta vorágine, Rocío Flores y Gloria Camila han seguido haciendo piña yéndose a comer juntas al lado de su equipo de mánager pues venían de un día de sesión fotográfica para la cuenta de Instagram de la joven Rocío, que compartió en sus redes sociales. "Shooting day", anunciaba Flores en sus stories donde compartía también uno de los momentos que más divirtió a los comensales. Una story que también publicaba Gloria Camila en sus redes. Tras esta comida, la hija de Antonio David Flores acudía también a cenar fuera con sus amigos, alejándose de las polémicas generadas en los medios.

Gtres

Al respecto de estas polémicas, Rocío Carrasco ha aprovechado este viernes para dar su respuesta a las críticas, señalando no a su hija y su hermana sino a su familia: "Me gustaría decirles a todos estos que se están encargando de echar a otra niña al ruedo que tengan vergüenza y se echen al ruedo, que ya no tengo miedo. Sed valientes los adultos y dejad de decirle lo que tiene que decir, que es una niña que no puede saber porque no ha tenido la edad suficiente"

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io