Rocío Flores ha vuelto al trabajo después de haber estado 25 días de baja tras someterse a una operación de pecho. Durante su ausencia han sucedido muchas cosas en su familia a las que ella parece tener muchas ganas de responder. Uno de los temas que más dudas ha generado es saber si Antonio David Flores sigue estando con Marta Riesco, y es que son muchos los rumores que aseguran que podría haber roto su relación con ella, ¿existe la posibilidad de que vuelva con Olga Moreno?

La colaboradora ha respondido a todas estas dudas de forma tajante. "La ruptura es un hecho", ha indicado dejando claro que no parece que haya posibilidad de una reconciliación a pesar de lo mucho que ella deseaba que sucediese. En cuanto a si seguirán viviendo juntos, la hija de Rocío Carrasco ha indicado que no lo sabe. "No creo que puedan, pero yo lo único que deseo es que mis hermanos permanezcan juntos".

Telecinco

La joven ha vuelto a reconocer que a ella le sigue pareciendo que su padre ha hecho muy mal las cosas. De hecho, ha indicado que no quiere saber nada sobre la relación que mantiene con Marta Riesco. "Como padre sí, pero sobre su relación no quiero saber absolutamente nada. Estoy cansada de estar aquí yo perdiendo por todo el mundo. No voy a valorar nada de ellos", ha indicado.

Rocío Flores ha indicado que, en su opinión, debería ser Marta Riesco la que confirmase o desmintiese lo sucedido. "Ella trabaja aquí, así que si quiere decir algo que baje y lo diga ella, yo no pienso pronunciarme", ha aclarado mostrándose muy dura con la periodista, a la que no ha dudado en lanzar una 'pullita'. "Si alguien ha 'traicionado' mi amistad en todo caso sería Marta Riesco, pero no voy a entrar a valorar eso", ha sentenciado, dejando claro que no quiere volver a hablar de ella.

