Gloria Camila y Rocío Carrasco parecen estar cada vez más lejos de poder acercar posturas. La madre de Rocío Flores ha dejado claro en el especial 'Montealto: Regreso a la casa' que ella no cree que fallase a sus hermanos en ningún momento y aclaraba que sentía que era muy complicado que pudiese volver a acercarse a ellos porque tenían un "maestro de ceremonias" que lo ponía muy difícil, haciendo una clara referencia a Antonio David. Sin duda, unas declaraciones que no gustaron nada a la hija de José Ortega Cano, que no dudó en responderle atacando a Fidel Albiac.

La colaboradora ha confesado que siente que él es una mala influencia para su hermana. "Para mí es negativa su influencia. Se dirigía a nosotros como los inmigrantes y hacía unos comentarios muy feos hacia mi padre…". Sin duda, una acusación que a Rocío Carrasco no le gustó nada, tachándola de "temeraria y equivocada".

Telecinco

Ahora, en medio de esta guerra, ha aparecido un apoyo inesperado para Gloria Camila. Kiko Jiménez no ha dudado en desvelar en 'Sálvame' que su ex pareja tiene razón en todo lo que ha dicho, y es que él estaba delante cuando le contaron todo lo que decía Fidel Albiac sobre su familia. "Se le ha olvidado contar un detalle y es lo que me da pena porque es triste que ella haya quedado para ser el brazo ejecutor de Antonio David porque eso se lo contó él", ha explicado.

De esta forma, el colaborador ha dejado ver que entiende la postura de Gloria Camila, y es que él también tuvo una mala impresión de Fidel Albiac tras escuchar todo lo que supuestamente Antonio David Flores decía sobre él. "Para que el público entienda la obsesión que tenía con Fidel, contaba barbaridades. La idea que te transmitía era que te trataba con un trato despectivo, que era muy egoísta, que solo quería jugar a la play".

Telecinco

Además, ha confesado que el ex de Olga Moreno no dejaba de repetirle a Gloria Camila que la pareja de Rocío Carrasco siempre decía que a ella "no le corría la sangre de la Jurado" y que por eso no la quería. "Ella se quedaba destrozada y cabreada, como yo", ha admitido Kiko Jiménez.

Sin duda, unas declaraciones que han sorprendido mucho, y es que desde que Gloria Camila y Kiko Jiménez rompieron su relación son muchos los enfrentamientos que han protagonizado. De hecho, ambos dejaron claro que no querían volver a saber nada el uno del otro tras dar por finalizado su romance, ¿qué pensará ahora la colaboradora de este inesperado apoyo frente a su hermana?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io