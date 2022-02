La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado está de cumpleaños. Gloria Camila celebra sus 26 años en un momento delicado para su familia: con una 'guerra abierta' con su hermana, Rocío Carrasco. Pero no todo son disgustos para la joven: triunfa como colaboradora de 'Ya son las ocho' y su relación con su novio David va viento en popa. También con su padre y sus dos hermanos tiene una relación maravillosa, incluso con "la manada de alimañas" con las que se refiere su hermana. Aún así, la joven ha querido dar su opinión sobre todo el revuelo de la última entrega de 'Montealto: regreso a la casa'.

Telecinco

Hasta hoy, Gloria Camila ha preferido no hablar mal del padre de sus sobrinos, pero tras ver los documentos aportados por su hermana en los que toda su familia declaran en contra de Antonio David Flores, la joven se ha desahogado con Sonsoles Ónega. "Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas, hay otras actitudes que me parecen lamentables", comenzaba diciendo. "A día de hoy los únicos que me preocupan son mis sobrinos Rocio y David".

En 'Ya son las ocho' le ponía a la joven el duro vídeo en el que Ortega Cano llama "maltratador" a Antonio David. "A mi padre no le gusta discutir y entonces si él hace ciertas declaraciones es para proteger a alguien", y sentenciaba la joven con una frase demoledora: "Si yo hubiese vivido ahí a día de hoy no hubiese tenido relación con Antonio David". La joven cree que su padre ha perdonado al malagueño porque no quiere vivir en el rencor.

