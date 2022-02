Diego Matamoros y Marta Riumbau son la pareja sorpresa del invierno. Tras su ruptura con Carla Barber, que espera su primer hijo con un nuevo amor, y unos meses de tranquilidad sentimental, el hijo de Kiko Matamoros ha encontrado de nuevo el amor gracias a esta joven catalana, una de las 'influencers' de moda más conocidas de nuestro país. Diego, que hace unos días nos confesó que no entra en sus planes ser papá porque disfruta mucho siendo tío, y Marta han disfrutado juntos del fin de semana previo a San Valentín y lo hicieron con un plan muy especial: visitando un lugar en el que cuidan lobos.

Ha sido el propio Diego Matamoros quien ha compartido, en sus redes sociales, un vídeo en el que se puede ver cómo fue su experiencia con lobos y, en varios momentos del mismo, se puede ver a Marta Riumbau jugando con los animales y cogiendo la mano o abrazando al hermano de Laura Matamoros. La propia 'influencer' ha hecho un comentario en el post con un corazón negro.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El nuevo romance entre Diego Matamoros y Marta Riumbau ha hecho arder las redes sociales ya que su relación ha sido toda una sorpresa porque, hace solo unos días, el hijo de Kiko Matamoros aseguraba que pasaría San Valentín solo o, como mucho, con su perro. Marta, la joven que ha conquistado el corazón de Diego, tiene 34 años, uno menos que él y fue de las primeras 'influencers' nacionales que destacó en el mundo de la moda y el lifestyle. Catalana de nacimiento, llevo unos años afincada en Madrid y es buena amiga de otras 'influencers' como Susana Bicho, Anna F. Padilla o Alba Díaz. Su última aparición pública fue el pasado 9 de febrero en el evento de Glowfilter, organizado por Marta Lozano, que reunió a muchas caras conocidas de las redes sociales nacionales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marta Riumbau comparte con sus más de 650.000 seguidores de Instagram su día a día y sus mejores looks. Hace unos días vimos cómo se despedía de las mechas y volvía a presumir de melena morena y también comparte sus quedadas con otros 'influencers' y viajes. Ahora, tras mantener una relación con otro conocido creador de contenido DJ Michenlo, parece que Diego Matamoros ocupa su corazón. ¡Enhorabuena pareja!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io