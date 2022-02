Diego Matamoros ha reaparecido durante el estreno de la película de 'Uncharted' en Madrid al que han acudido otros famosos como Fabiola Martínez. Durante este evento, el ex de Estela Grande ha desvelado lo feliz que se siente después de haberse convertido en tío por segunda vez. El ex superviviente ha demostrado tener una relación muy especial con sus sobrinos, sobre todo con Matías, el hijo mayor de Laura Matamoros.

"Todavía Benji es muy pequeño, cuando tenga un año más que interactúe más ya veremos, pero de momento Mati es el que está en mi corazón todo el rato", ha explicado confesando que en estos momentos por quien sigue teniendo una mayor devoción es por el más mayor de sus sobrinos.

Durante este encuentro, Diego Matamoros ha explicado que ya ve a su hermana mucho más recuperada del parto. "Está muy bien, recuperando la figura y muy positiva", ha indicado. Un momento que ha aprovechado para desvelar si ver a Laura Matamoros tan feliz con sus hijos le ha hecho tener ganas de convertirse él también en padre, ¿le gustaría tener hijos pronto? Descubre lo que ha respondido haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que el hijo de Kiko Matamoros ha confesado que ya son muchos los amigos que tiene que se han convertido en padres. De hecho, su ex pareja Carla Barber también anunció hace unos meses que está esperando a su primer bebé junto a su nuevo amor. ¿Quiere dar también él este importante paso? Diego Matamoros no ha dudado en responder de forma sincera a esta pregunta, y es que parece tener bastante clara cuál es su respuesta. Descúbrelo haciendo click en el vídeo.

