David Bustamante no puede pedirle más a la vida en este 2022 que tan bien le va: tanto él como su familia están bien de salud, en el trabajo le está yendo cada vez mejor, y en el amor tampoco tiene queja: su relación con Yana Olina va viento en popa, pero tras tres años y medio de relación, las preguntas se agolpan ante el cantante: ¿habrá boda e hijos con su chica? El intérprete de 'No soy un Superman' siempre ha sido bastante hermético en cuanto a su vida privada, pero estos días está en plena promoción de su gira con el musical 'Ghost', y ahí hemos visto la oportunidad de preguntarle.

Aunque por la calle David suele mantener silencio con los reporteros, en este tipo de actos suele abrirse un poco más, y mientras no ha descartado la boda con un 'no sé', respecto a darle un nuevo hermanito a Daniella ha sido algo más claro: "Claro, por qué no, claro que sí. Soy una persona muy niñera y muy cariñoso". Vamos, que en cuanto el trabajo le permita estar algo más de tiempo en casa, se pondrá manos a la obra con el embarazo de su novia... y quién sabe si habrá anillo de por medio para oficializar la relación.

Lo que está claro es que lo primero, para él, es su hija, y para eso es fundamental tener buena relación con Paula Echevarría. Normalmente los trapos sucios los lavan de puertas para adentro, pero en general mantienen una gran relación, y él fue, de hecho, de los primeros en felicitar a Paula y Miguel Torres cuando anunciaron que serían padres y también cuando ella dio a luz a su hijo, Miguel Junior, el 11 de abril de 2021.

