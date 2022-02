Nagore Robles y Sandra Barneda sorprendían a todos hace unos días anunciando que habían decidido poner punto y final a su relación. Las dos habían conseguido convertirse en una de las parejas más consolidadas y queridas de la televisión. Sin embargo, parece que finalmente esta segunda oportunidad que decidieron darse no ha salido como ellas esperaban. Ahora, la colaboradora ha decidido pronunciarse a través de sus redes sociales para desvelar cómo se encuentra después de haber dado esta impactante noticia.

"Hola. Quería agradeceros todos los mensajes de cariño que he recibido, porque me he sentido muy cuidada, muy respetada y muy querida; así que, muchas gracias", ha indicado a través de un vídeo que ha compartido en sus 'stories' de Instagram donde se le puede ver visiblemente afectada tras los últimos acontecimientos. De esta forma, con la voz triste y apagada, la colaboradora ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha estado recibiendo estos días.

Lo cierto es que, aunque es ahora cuando han decidido hacerlo público a través de un mismo comunicado, parece que esta decisión ya la habían tomado hace un tiempo. "Hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja", escribían ambas en sus redes sociales dejando claro que llevaban ya un tiempo separadas.

Durante los cinco años que han estado juntas, ambas han pasado por numerosos altibajos. De hecho, en 2019 ya decidieron poner punto y final a su relación. Sin embargo, poco tiempo después decidían volver a darse una nueva oportunidad. Ahora parecía que estaban pasando por uno de sus mejores momentos y es que entre las dos formaban un tándem perfecto en los debates de 'La isla de las tentaciones' donde la complicidad entre ambas se hacía más que evidente.

Pese a todo, parece que finalmente la relación no ha salido como esperaban, aunque ambas han reconocido que siguen teniéndose un gran cariño. Ahora, solo queda esperar para saber si esta vez ya será la ruptura definitiva o conseguirán darse otra oportunidad.

