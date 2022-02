Joaquín Prat se moja en la guerra de Rocío Flores y Rocío Carrasco

Joaquín Prat, tras recibir en 'El programa de Ana Rosa' a Rocío Carrasco y Rocío Flores, no ha podido evitar reflexionar sobre ambas entrevista y sacar una conclusión. La pareja de Fidel Albiac confesaba una drástica decisión tras ver lo mucho que está sufriendo la colaboradora después de que ella narrase el duro episodio que vivieron y que provocó que ella se acaba distanciando de forma definitiva de la hija de Antonio David Flores. "Ha llegado el momento de dejar a mi hija a un lado porque el volver a narrar lo que yo ya he contado y decir lo que yo ya he dicho, con todo el dolor de mi corazón porque ya me hubiese gustado no vivirlo, solo genera daño. Por tanto, vamos a dejar a Rocío a un lado", indicaba Rocío Carrasco.

Su hija le contestaba esta mañana ante la mirada tierna de Joaquín Prat. "Me hubiese gustado que me hubiese dejado a un lado desde el minuto cero que se planteó hacer el documental. Lo hecho, hecho está", confesaba la joven. ¿Qué opina el presentador de esta desastrosa relación? Joaquín Prat defendía a su compañera asegurando que "es una buena chica y una buena compañera".

Telecinco

"Para ella es una losa permanente hablar de ese suceso (...) Cuando cada uno sea consecuente, es como decir: "Cuando des los pasos en la línea que yo te pido, sí". Y además, añade: "Borrón y cuenta nueva, no". Su compañera Beatriz Cortázar intervenía recalcando: "En este caso, yo veo que tiene que ser, o su hija reniega de lo que tiene ahora mismo para pasarse a la otra manera de la verdad o no hay manera posible de reconciliación".

