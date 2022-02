Manuela Vellés ha sido una de las famosas invitadas a la fiesta 'Cru Night Journey' organizada por 'Harper's'. Un evento en el que ha coincidido con otras celebrities como Anna Ferrer, Eugenia Osborne, Patricia Conde o Isabel Jiménez. Durante este acto, la actriz no ha dudado en desvelar cómo se encuentra tanto a nivel personal como profesional. Lo cierto es que ella siempre ha sido muy reservada en cuanto a su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión no ha dudado en explicar cómo lleva su maternidad.

La interprete mantiene una discreta relación con Ibon Cormenzana, con quien ha tenido dos hijos. Una relación de la que se conocen pocos datos, y es que ella prefiere mantener a su pareja y a sus pequeños alejados de la vida pública. Ahora, ha desvelado cómo compagina ser madre con tener tantos proyectos profesionales en marcha. "Si quieres ser madre te toca ser madre y trabajar, que es más esfuerzo, pero bueno hay muchas madres que lo pueden contar, no soy especial en nada", ha indicado reconociendo que la forma de compaginarlo es haciendo un doble esfuerzo por poder sacarlo todo adelante.

Gtres

Manuela Vellés ha confesado que tras la pandemia son muchas las cosas que han cambiado. "Tenemos que ser muy pacientes en todo. Hemos vivido una sacudida laboral y personal. Nos hemos puesto en extremos de situaciones que no esperábamos y hemos aprendido mucho", ha reconocido asegurando que ahora hay que adaptarse a "lo que vaya sucediendo".

Por suerte, ella se encuentra en un gran momento profesional, y es que tiene muchos proyectos en marcha. "Tengo mis propios proyectos, estoy escribiendo, he montado mi productora, siempre ando también con la música, componiendo...", ha reconocido. De hecho, uno de estos trabajos lo realiza junto a su pareja.

Gtres

"Estreno un vídeoposcat en 'Movistar' donde hago entrevistas que se llama 'Para que yo lo entienda' junto con mi pareja y que se estrenará el 23 de febrero", ha indicado mostrando lo feliz que se siente de poder trabajar con su chico en un proyecto propio. Además, dentro de poco también estrenará la película 'Culpa'. Sin duda, unos trabajos de los que está muy orgullosa y que está deseando que vean la luz.

