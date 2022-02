La guerra entre los hermanos Pantoja parece no tener final. Cuando parece que uno baja la guardia llega el otro para contraatacar y azotar, aún más si puede, al otro. La entrada de Isa Pantoja a 'Secret Story' en sustitución de su hermano tras su último escándalo público que dejó en evidencia su nula relación, la hija de Isabel Pantoja ha lanzado un dardo envenenado a su hermano. Hablando de su relación con Asraf, a quien conoció hace tres años en la misma casa en la que ahora se encuentra. La joven ha contado a quién invitará a su enlace: “Ahora mismo tengo claro a quién no invitaría. De mi familia ya sabéis con quién no tengo relación y a mi hermano ahora no procede”.

Unas palabras que parecen haber afectado mucho al hijo de mayor de Isabel Pantoja. Kiko Rivera ha vuelto al ataque contra su hermana Isa Pantoja y ha lanzado una nueva 'pullita'. A través de sus redes sociales, un medio en el que se suele desahogar a gusto el DJ y con total libertad, el joven contesta a su hermana: “Aprendí a callar lo que siento porque a veces ser sincero solo empeora las cosas”.

“No siempre se calla para guardar silencio; se calla para conservar la paz. A veces estar en paz, es mejor que tener razón” ha añadido en sus stories, dejando entrever que por el momento prefiere no entrar en guerras mediáticas ni avivar el fuego entre ambos.

Una manera muy diferente de marcar sus diferencias con su hermana, pues hace tan solo dos semanas, Kiko Rivera desveló algo tan íntimo y personal de la vida de Isa Pantoja como que intento quitarse la vida. Un duro episodio por el que incluso la llegó a pegar, según sus propias palabras. Unas palabras que han causado un gran revuelo y le han hecho perder importantes colaboraciones, como su entrada en ‘Secret Story’ y varios de sus seguidores que siguen sin entender cómo pudo hacer esas declaraciones sobre su hermana. A pesar de que ha intentado pedirle perdón a través de mensajes, la joven no está dispuesta a pasar la gravedad de sus palabras y estudia tomar acciones legales contra él.



