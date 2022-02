Después de que 'Secret Story' cancelara a Kiko Rivera por su polémica entrevista en la que lanzaba duras declaraciones contra su hermana Isa, ha sido precisamente ella quien ha entrado en la casa de Guadalix como invitada para convivir con los concursantes. Un descanso que ha aprovechado para ver su conflicto familiar con otra perspectiva y que le ha permitido hacer un balance de todo lo que ha ocurrido.

Y es que según ha confesado, la ha venido muy bien estar en otro ambiente completamente distinto: "Tienen muchas preguntas, son muy curiosos, y es algo a lo que no estoy acostumbrada", aseguraba sobre los habitantes de Guadalix quienes tienen que descubrir 3 anécdotas reales de la hija de la tonadillera durante su estancia en el concurso. Pero una conexión con 'Viva la vida' le ha vuelto a recordar el conflicto que mantiene fuera de la casa, siendo preguntada directamente sobre cómo se encontraba y cómo veía un próximo acercamiento con su hermano a la salida del concurso: "Ahora mismo necesito mi tiempo y además no me apetece", aseguraba tajante Isa Pantoja sobre llamar a su hermano.

Telecinco

La situación ha hecho una grieta enorme entre los hermanos, que ya habían vivido problemas pero no semejantes a este: "Mi relación con mi hermano no era de llamarnos todos los días así que esa ausencia no la noto tanto, pero sabía que era una persona a la que podía llamar, y ahora no tenerla, cuando lo pienso y me lo preguntan, me doy cuenta de que no puede ser", explicaba la joven quien, a pesar de demostrar que su ausencia le duele, se mostraba entera al confesar que ya lo tiene asumido.

Sobre este conflicto, Irene Rosales ha comentado públicamente que se pondría en contacto con Isa pero esto no ha sucedido: “No tengo relación con ella. No se ha puesto en contacto conmigo, lo último que sé es la conexión que tuvo con vosotros. Ella ha dicho muchas veces que no quiere tomar parte entre hermanos. Y es que va con mi hermano no con Irene. No tiene por qué intervenir. Ella apoya a mi hermano al igual que Asraf me apoya a mí. Ha tomado una posición que es totalmente respetable”.

Telecinco

Nada más entrar, la joven ya se mojaba asegurando que no invitaría a su hermano a su futura boda con Asraf, una afirmación en la que se ha reafirmado ya que, asegura, no sería oportuno. Precisamente de su novio ha sido uno de los que más se ha acordado durante estos días en el concurso, y es que es la misma casa en la que se conocieron. "Él siempre me ha apoyado en las malas situaciones y esta es la que peor he pasado con mi hermano", ha asegurado sobre Asraf, de quien ha dicho que una de las cosas que más le agradece es "que no me juzgue, sino que me comprenda. Que no me pregunte más de la cuenta sino que me abra yo con él". Y es que se ha deshecho en halagos sobre su novio, a quien ha echado de menos estos días.



