Kiko Rivera se encuentra en el foco de la polémica después de su última entrevista. En el texto confiesa cosas como que no siente a Isa Pantoja como su hermana, deja claro que se quiere alejar de su madre, o revela que agredió a Isa para evitar que intentara suicidarse. Unas declaraciones que han dejado "destrozada" a su hermana y por las que ha sido duramente criticado.

Ante esto, Irene Rosales, que entraba en directo siendo preguntado por Luis Rollán desde el photocall del desfile de Raquel Bollo, ha querido dar la cara por su marido recordando que cuando algo no le gusta se lo dice a él en privado, aunque en público ha querido defenderle ante las feroces críticas: "Sabía que la había hecho, pero no el contenido. Me sorprendió el titular. Yo no voy a excusarlo, obviamente no me ha parecido bien porque ha cometido el fallo de contar esas intimidades. Eso sí, no hay que machacarlo con ciertas palabras, con ciertos adjetivos", ha asegurado en el programa de 'Viva la vida'.

Gtres

Sus palabras generaban un gran revuelo en plató despertando risas de Asraf Beno que se encontraba entre los contertulios, un bullicio que impedía que Irene pudiera escuchar lo que se la comentaba nítidamente: "Es que no voy a entrar en un debate. Yo ya he dicho lo que siento. Lo único que pienso es que mi marido ha hecho muy mal en decir eso, lo haya vivido o no, pero no voy a entrar. Simplemente, digo que la gente puede juzgar la entrevista, pero no poner ciertos calificativos a una persona".

Al aumentar el barullo, Irene se disculpó y se quitó el pinganillo ya que no se enteraba "de absolutamente nada" de lo que decía. "Irene, solamente una cosa… Bueno, no escucha ni quiere escuchar. Un beso fuerte", respondía Emma García desde plató guardándose un último reproche para la que fue su colaboradora: "He echado en falta unas palabras de cariño a Isa Pantoja".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io