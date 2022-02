La guerra entre Isa Pi y Kiko Rivera sigue en todo su apogeo. Después de las duras declaraciones de Kiko, la hija de Isabel Pantoja se ha mostrado muy dura sin querer perdonar a su hermano, asegurando que "se demuestra que nunca nos ha querido". En este sentido, Asraf ha defendido en 'Viva la vida' que lo hecho por Kiko es "injustificable" y que, a pesar de que los Pantoja se han cruzado descalificativos desde hace un tiempo, no tiene comparación con ninguna de las declaraciones que su novia ha hecho en los medios de comunicación.

Como colaborador del programa de Emma García, Asraf ha defendido que Isa Pi "nunca ha hablado mal de su hermano y su madre", a pesar de que en el programa le han recordado algunos de los titulares y declaraciones que peor han sentado en el seno de los Pantoja. Entre otras, las que hizo en su debut como cantante en el que dijo "yo no tengo adicciones ni problemas con la justicia", decía al ver que no había nadie en el estreno. "Para mi es de impresentable", contestaba ante esto Irene Rosales en el plató de 'Viva la vida'.

Telecinco

"Esto no justifica nada", destacaba Emma García después de ver las declaraciones. "¿Me estás comparando lo que dice Kiko en las entrevistas con lo que dice Isa?", apuntaba Asraf asegurando que "no ha hablado mal de ninguno de sus hermanos" sino que ha dado sus opiniones sobre lo que ha vivido y lo que siente. Sobre ello, Luis Rollán ha confesado que en el ámbito privado todos han hablado mal de todos "en el momento en el que estaban distanciados", obteniendo las críticas del resto de los colaboradores mientras que Asraf lo desmentía.

En este sentido, Rollán ha asegurado que ha vuelto a ver a Kiko días antes de su cumpleaños y habló con él sobre el motivo de esta portada: "entiendo sus motivos, aunque no lo justifico, en parte sí lo entiendo", asegura Rollán quien señalaba a Kiko como "el único responsable" de sus declaraciones, volviendo a recibir las críticas de los colaboradores. "¿Cómo puedes decir que entiendes lo de Kiko?", atacaban tanto Diego Arrabal como Asraf, quienes insistían a Luis Rollán para que confesara los motivos por los que el colaborador había entendido a Kiko, sin que él lo llegara a decir.



En este sentido, Diego Arrabal zanjaba que "Isa Pi ha madurado increíble y Kiko ha ido para abajo".



