Isa Pantoja ha entrado a la casa de 'Secret Story' después de que su hermano fuese 'vetado'. La colaboradora ha confesado estar muy nerviosa y emocionada al saber que podría convivir con los concursantes durante tres día en el mismo sitio en el que conoció a Asraf. "Me trae muchos recuerdos, algunos malos pero la mayoría buenos", ha reconocido nada más entrar a la casa de Guadalix de la Sierra, y es que aunque estuvo muy poco tiempo ha confesado que fue muy intenso.

"Me llevé un buen premio. Tres años ya. De aquí salen muy buenas parejas", ha indicado recordando cómo fueron sus comienzos en esa casa con Asraf. Un momento que Carlos Sobera ha aprovechado para preguntarle por su compromiso, y es que la pareja sigue sin tener claro cuándo podrán poner la fecha de su boda. La hija de Isabel Pantoja ha confesado que lo que más le gustaría es que se pudiese celebrar ya este año después de haberla tenido que posponer en varias ocasiones.



Telecinco

Sin embargo, todavía no sabe cuándo lo hará ni a quién invitará. "Voy cambiando la lista de invitados dependiendo de lo que va pasando", ha reconocido, y es que los diferentes conflictos que ha habido dentro de su familia hacen que esta decisión no sea nada fácil. Sin embargo, por ahora parece tener claro a quién no invitaría. "Ahora mismo como están las cosas a mi hermano no lo invitaría, no procede invitarlo", ha explicado reconociendo que le gustaría estar más tiempo dentro de la casa para despejarse de todo lo que está sucediendo en su familia.

Telecinco

Antes de entrar a la casa de los secretos, la hermana de Kiko Rivera decidía intervenir en el programa de 'Ya son las ocho' para desvelar lo feliz que se sentía de poder formar parte de esta experiencia, un momento que en el programa aprovechaban para preguntarle si no siente que le ha 'quitado el puesto' al marido de Irene Rosales. "En realidad, se lo quitó él solito. Estoy contenta y espero pasarlo bien con ellos", ha aclarado.

De esta forma, parece que Isa Pantoja está muy feliz con esta nueva aventura en la que espera poder ayudar a los concursantes para que estén más relajados, y es que los enfrentamientos dentro de la son cada vez más frecuentes. Hasta tal punto que dos de las participantes ya tuvieron que ser nominadas de forma disciplinaria por su actitud.

