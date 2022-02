Carmen Borrego ha sido una de las amigas y confidentes de Rocío Carrasco en los años más duros de su vida, en los que toda la opinión pública se le ha echado encima por ser "una mala madre". Una etapa en la que, la hermana de Terelu, ha agradecido que Fidel Albiac estuviera a su lado. Ella ha recalcado en 'Sábado Deluxe' que ha sido testigo de los momentos en los que el marido de Rocío Carrasco la ha servido de apoyo: "Hay quien duda de que tengan una buena relación. ¿Quién va a estar 22 años con alguien a quien no quiere?", recalcaba Carmen.

Durante este tiempo, el matrimonio ha sufrido diversos ataques provenientes de la familia y los medios de comunicación, algo a lo que han sobrevivido para asombro de Jorge Javier: "Yo no entiendo cómo el matrimonio ha sobrevivido todos estos años. Esto pasa factura a una pareja", apuntaba el presentador a su compañera. "Claro que pasa, y estoy convencida de que ha habido momentos en los que no lo han pasado bien, pero no conozco a nadie con más paciencia que Fidel", añadía Borrego, haciendo una defensa del marido de su amiga.

La colaboradora ha destacado que, aunque se señala que él la ha incendiado en contra de la familia, ella ha visto todo lo contrario: "Yo he visto en muchas ocasiones a Fidel, calmándola. Muchas cosas no las ha hecho Rocío gracias a Fidel", destacaba. Una protección que María Patiño apuntaba a que podría haber sido el detonante de la 'mala prensa' que se ganó Fidel Albiac con el paso de los años: "Cuando tú te querías acercar a ella, él se ponía en medio. Ese instinto de protección ha incrementado con el tiempo la leyenda negra".

Ante estas palabras, Carmen Borrego ha apuntado que Albiac no es que la protegiera, sino que sabía que ella no estaba bien. "Él si se metía es porque sabía cómo estaba Rocío y lo que estaba pasando. Fidel Albiac vivía con ella y sabía mejor que nadie el dolor de Rocío Carrasco, es que hay gente que aún no se cree el sufrimiento de Rocío Carrasco y me quedo alucinada. Sufrir en silencio viendo cómo todo el mundo se hace una campaña contra ti, es terrible", ha añadido.

Por último, Borrego ha querido dejar claro que Rocío ha estado rodeada de amigas en estos años así como de su familia "no mediática", entre las que destaca su prima Ani, a quien acudió en el peor momento del matrimonio. Un círculo al que también pertenecen la familia de Fidel y varios vecinos de su urbanización.

