Gloria Camila sobre su padre: "No soy partidaria de que entre en los programas"

El último programa Rocío Carrasco se mostró demoledora con José Ortega Cano. La hija de Rocío Jurado se atrevió a decir que borraría de su vida y, de la de su madre, al torero. Pero no solo eso, también habló del duro episodio al que se tuvo que enfrentar el diestro e hizo alusión a su condena por homicidio imprudente y conducción temeraria. Unas palabras que dolieron mucho a la familia del torero, pues removió viejas heridas del pasado. Este domingo su hija ha querido responder a todos estos dardos envenenados por parte de su hermana con un claro mensaje. Gloria Camila Ortega ha respondido a los ataques de Rocío Carrasco a José Ortega Cano.

A diferencia de Ana María Aldón que calificó de "horrorosas" las palabras de Rocío Carrasco contra su marido y se rompió en directo al hablar de los problemas de salud que podrían acarrear este tipo de acusaciones a su marido, Gloria Camila Ortega se ha mostrado desbordada por todos los mensajes de apoyo que sus seguidores le han hecho llegar en este duro momento para su familia.

"Gracias a todos y a cada uno de vosotros por usar un poco de vuestro tiempo, que considero que es una de las cosas más importantes, para escribirme y darme vuestro apoyo y cariño. Que gracias a Dios, son muchos. Gracias", escribía la hija de Rocío Jurado a través de su Instagram.

A pesar de que José Ortega Cano mandó un mensaje esclarecedor en el que habla de que tiene la conciencia muy tranquila a pesar de las palabras de su hijastra. "Estoy muy tranquilo, tengo la conciencia muy tranquila", expresó a través de su mujer en 'Viva la vida'.

Unas palabras que contrastan con las de Ana María Aldón, muy dolida porque Rocío Carrasco haya vuelto a poner en actualidad aquel fatídico accidente de tráfico por el que el torero fue condenado a dos años de prisión, tiempo de cárcel que cumplió en sus inicios de relación con la diseñadora.



