Jamal Edwards, youtuber y gran amigo de la familia británica, en concreto tenía una amistad con el príncipe Carlos, ha fallecido. La muerte del joven de 31 años ha sacudido al Reino Unido. El empresario musical, director, DJ y fundador de la plataforma de música urbana en línea SB.TV fallecía este domingo 20 de febrero, según ha confirmado su equipo a la 'BBC'.

Con solo 23 años, el artista, originario de Luton, recibió de la reina de Inglaterra la distinción como miembro de la Orden del Imperio Británico por su aportación a la música, medalla que presumió en sus redes sociales.

Gtres

Por el momento no han trascendido detalles sobre las circunstancias de su muerte del youtuber, más allá del comunicado que ha hecho su madre, la presentadora de televisión Brenda Edwards, donde decía: "Confirmo que mi hermoso hijo Jamal Edwards ha fallecido después de una enfermedad repentina".



El británico nació en 1990 en Luton, pero creció desde pequeño al oeste de Londres. Se hizo famoso con tan solo 16 años gracias a su canal de Youtube y era diplomado por la Ealing College en BTEC en imagen en movimiento en medios. Edwards usó su popularidad para ayudar a miles de personas a través de donaciones y fundaciones en pro de la salud mental. Asimismo, ayudó a salir adelante a varios centros juveniles.

