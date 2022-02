Anabel Pantoja no ha podido evitar derrumbarse al escuchar la seguridad con la que su prima Isa habla sobre los sueños que desea poder alcanzar. Unas declaraciones que han hecho que ella termine rompiéndose, y es que siente que ha conseguido tener todo lo que siempre ha querido. "Ella ha conseguido lo que yo siempre he soñado, formar una familia", ha indicado. Un sueño que ella creía haber alcanzado junto a Omar Sánchez, pero finalmente las cosas no salieron como esperaban y ha terminado viéndolo truncado.

Isa Pantoja ha reconocido durante su paso por la casa de los secretos que dentro de tres años le gustaría haber finalizado la carrera de Derecho y tener un hijo junto a Asraf. "Me ha sorprendido lo del nuevo bebé, ella tiene a Alberto que es mi vida entera... Crear ese hogar, desvincularse, me emociono porque la envidio mucho. Le deseo lo mejor de la vida", ha indicado la colaboradora confesando que se siente muy feliz al ver que ella está consiguiendo todo lo que se ha propuesto.

Telecinco

La prima de Kiko Rivera ha terminado rompiéndose al escuchar a Isa y es que ha desvelado que se siente muy orgullosa de ver cómo se expresa y cómo ahora está tan feliz con todos los logros que está teniendo en su vida. "Me gusta lo que veo y oigo. Me alegro de que piense así, quiera estudiar, desvincularse y vivir de lo suyo. La envidio, nos ha dado muchas vueltas a todos", ha reconocido dejando claro que piensa que la actitud que está teniendo es mucho mejor que la que pueda tener cualquier miembro de su familia.

Sin duda, unas palabras con las que deja claro lo unida que está a su prima Isa Pantoja y lo orgullosa que se siente de ella por todo lo que ha conseguido tener y por cómo está luchando por alcanzar cada uno de sus sueños al margen de su familia. Unas declaraciones que le han recordado el deseo que ha tenido siempre ella de tener una familia propia y que todavía no ha podido conseguir.

