Anabel Pantoja ha comenzado una nueva aventura profesional. Tras poner en duda hace unos días su continuidad en 'Sálvame', la sobrina de Isabel Pantoja se ha estrenado como colaboradora en 'Secret Story: La noche de los secretos'. Al llegar al plató, ha confesado lo feliz que se sentía de poder participar en este programa dando su opinión sobre los concursantes. "Con muchas ganas de estrenarme y de estar aquí", le ha reconocido a Toñi Moreno al comienzo.

Lo cierto es que su aparición en este programa se ha producido un día antes de celebrar San Valentín y desde el 'reality' han querido festejar este día con dos cupidos muy especiales: el Maestro Joao y Jorge Pérez. Sin embargo, a pesar de que ellos se han mostrado muy dispuestos a lanzarle una de sus flechas a la colaboradora para que encontrase el amor, ella parece tener claro qué es lo que está buscando en estos momentos.

Telecinco

"Estoy más cerrada que un candado", ha indicado dejando claro que ahora mismo no quiere saber nada más del amor. Hace unas semanas, la prima de Kiko Rivera sorprendía a todos confirmando que había decidido poner punto y final a su relación con Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de haberse dado el 'sí, quiero'.

Tras esto, ella ha intentado refugiarse en su trabajo y en sus amigos. Ahora, ha dejado claro que no quiere volver a saber nada sobre relaciones durante un periodo largo de tiempo. "Qué va, a mí que no me lancen flechas ni nada de eso. Yo que me regalen cosas y perfumes, sí, pero que no me lancen nada...", ha explicado confesando que no se encuentra lista para volver a saber nada sobre el amor.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io