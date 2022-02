Una de las protagonistas de la noche de 'Gente Maravillosa' era Edurne. La cantante visitaba el programa de Canal Sur por participar, sin ella saberlo, de una cámara oculta. El equipo de 'Gente Maravillosa' tenía preparado para Edurne una situación bastante desagradable con una persona mayor de protagonista. Esta recibía malos tratos por parte de su cuidadora mientras tomaban algo en un bar, y tan pronto como ha visto esa escena la artista, ha tenido que mediar cayendo en la trampa.

"Los años pasan muy rápido, hay que congelar cada momento", decía Edurne. La cantante se considera muy familiar y es el legado que le han dejado sus padres. Desde que era bien pequeña, Edurne y su familia han hecho muchos planes juntos, algo que quiere también inculcarle a Yanay. La pequeña va a cumplir un año el próximo 4 de marzo y Toñi Moreno le tenía una gran sorpresa a la artista.

La presentadora le tenía preparado a la intérprete una fiesta con globos, juguetes, chuches, dulces, peluches y su primera tienda de campaña para la pequeña Yanay. "En esa tienda de campaña vais a pasar muchos momentos, será vuestro refugio", le comentaba haciéndole emocionarse mucho. "Es lo mejor que me ha pasado. Mi hija es lo mejor", explicaba la joven con una sonrisa de lado a lado.

"Es mi fuente de inspiración. No se puede explicar lo que siento por ella", comentaba la cantante en su última visita a 'El Hormiguero'. Por lo que explicaba la artista, Yanay es muy inquieta y ya va sacando su propia personalidad. Eso sí, gracias a que es un 'nervio' por el día, por la noche es un 'angelito'.

